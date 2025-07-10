Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля, сообщил Минтранс России. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили возможность безопасного выполнения полетов.

Аэропорт Геленджика, как и другие 11 аэропортов юга России, прекратил работу после начала военной операции на Украине в начале 2022 года.

Регулярные рейсы в Геленджике начнутся с 10 июля, и аэропорт будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск.

«Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля на самолетах Airbus A320. S7 Airlines также планирует возобновить рейсы и рассматривает все возможные варианты для запуска полетов. В случае принятия решения компания оперативно сообщит об этом.

Все службы аэропорта Геленджика готовятся к возобновлению полетов и открытию нового аэровокзального комплекса, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале. На первом этапе работы аэропорт сможет обслуживать одновременно не более трех рейсов. Иван Таранченко, генеральный директор аэропорта «Геленджик», отметил, что это будет значительное достижение для города, который станет вторым в Краснодарском крае после Сочи, где начнутся пассажирские перевозки.

Возобновление воздушного сообщения серьезно поддержит курортную отрасль, заявил мэр Геленджика Алексей Богодистов. По данным экспертов АТОР, работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5-2 раза, если цены на авиабилеты будут на уровне или ниже цен в Сочи.

Аэропорт Геленджика, как и другие 11 аэропортов юга России, прекратил работу после начала военной операции на Украине в начале 2022 года.