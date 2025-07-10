Подозреваемого в убийстве молодой девушки в Шелеховском районе задержали

Сотрудники полиции Рыльского района Курской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Иркутской области. Задержание прошло ночью на стационарном посту, организованном в рамках режима КТО.

«Подозреваемый опознан по ориентировке и задержан в», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После доставки в отдел полиции задержанного ожидает передача инициаторам розыска из Иркутской области для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, что в поселке Большой Луг Шелеховского района 8 июля обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.