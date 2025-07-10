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Разлив нефтепродуктов в Ангару произошел в Иркутске

Вчера в акватории Ангары у улицы Верхняя Набережная в Иркутске обнаружили следы нефтепродуктов.

Специалисты оперативно приступили к ликвидации загрязнения, установив боновые заграждения и применив биоразлагаемый сорбент.

«Угроза дальнейшего распространения нефтепродуктов устранена, ситуация находится под контролем», – сообщили в администрации Иркутска.

Экологический мониторинг реки продолжается. Источник загрязнения устанавливается.

Ранее стало известно, что разлив мазута ставит под угрозу открытие детских лагерей в Анапе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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