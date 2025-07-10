44% иркутян не имеют сбережений

Согласно исследованию SuperJob, почти половина жителей Иркутска не располагают накоплениями на случай потери дохода. При этом большинство горожан (77%) стараются контролировать свои финансы, а 81% планируют расходы на срок до года.

«Средний запас прочности иркутян составляет около 4 месяцев, но 44% не смогут продержаться без дохода и месяца», – отмечают аналитики.

Мужчины демонстрируют более высокий уровень финансовой грамотности по сравнению с женщинами, чаще ведут учет расходов и имеют долгосрочные планы. Наиболее уязвимой оказалась возрастная группа 35-45 лет, где меньше всего людей с накоплениями.

Напомним, что за первое полугодие 2025 года доля годовых вкладов выросла с 2% до 7%, а депозитов сроком более года – с 2% до 4%. Такая динамика свидетельствует о растущем интересе россиян к долгосрочным сбережениям.