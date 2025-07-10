Краснодарский край теряет свою привлекательность для девелоперов

Первое место в рейтинге 20 наиболее перспективных регионов для девелоперов заняла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край и Московскую область. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику проекта «Движение.ру» и компании DEVISION.

«Краснодарский край уступил первое место Ленинградской области. Высокий конъюнктурный рост исчерпал себя. Социально-экономические факторы в Краснодарском крае не поспевали за высоким ростом рынка недвижимости. В частности, снизились рейтинговые коэффициенты по показателям коэффициента миграционного прироста и коэффициента маржинальности 1 кв. м — себестоимость растет более существенно, чем цена», – отметил Денис Шинкоренко, глава аналитического центра DEVISION.

В топ-10 также вошли Свердловская, Новосибирская области, Татарстан, Приморский край, Тюменская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Во вторую десятку рейтинга попали Красноярский край, Астраханская область, Республики Тыва и Бурятия, Ростовская область, Пермский край, Амурская область, Якутия, Челябинская область и Удмуртия. Исследование учитывало 16 показателей, включая демографию, доходы населения и себестоимость строительства.

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