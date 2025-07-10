Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета

«Открытый ИркАЗ» пригласил на экскурсию московских школьников

Образовательную экспедицию для подростков из Москвы организовал выпускник и сотрудник географического факультета МГУ им. Ломоносова.

<p>Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ</p>

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ

Эта поездка стала частью масштабного проекта по изучению промышленности Приангарья и Бурятии. 20 учащихся 8-10 классов школы №1553 им. Вернадского приехали в Шелехов, чтобы посетить его основную достопримечательность – Иркутский алюминиевый завод.

Школьники с неподдельным интересом наблюдали за работой производства, заворожённо следили за процессом литья и старательно конспектировали каждое слово работников. В течение всей экскурсии ребята не выпускали из рук блокноты, фиксируя интересные факты о предприятии.

<p>Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ</p>

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ

«Очень здорово, что настоящий алюминий завод можно посмотреть вживую. Нам повезло, что заводе действует программа экскурсий «Открытый ИрКАЗ». Теперь мы понимаем весь путь алюминия – от производства до готовой продукции», – делились впечатлениями участники экспедиции, сверяя свои записи с увиденным. 

Такое погружение в реальный производственный процесс не только дополнило школьную программу, но и заставило многих задуматься о перспективах работы в промышленности.


<p>Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес