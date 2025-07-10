«Открытый ИркАЗ» пригласил на экскурсию московских школьников

Образовательную экспедицию для подростков из Москвы организовал выпускник и сотрудник географического факультета МГУ им. Ломоносова.

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ

Эта поездка стала частью масштабного проекта по изучению промышленности Приангарья и Бурятии. 20 учащихся 8-10 классов школы №1553 им. Вернадского приехали в Шелехов, чтобы посетить его основную достопримечательность – Иркутский алюминиевый завод.

Школьники с неподдельным интересом наблюдали за работой производства, заворожённо следили за процессом литья и старательно конспектировали каждое слово работников. В течение всей экскурсии ребята не выпускали из рук блокноты, фиксируя интересные факты о предприятии.

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗ

«Очень здорово, что настоящий алюминий завод можно посмотреть вживую. Нам повезло, что заводе действует программа экскурсий «Открытый ИрКАЗ». Теперь мы понимаем весь путь алюминия – от производства до готовой продукции», – делились впечатлениями участники экспедиции, сверяя свои записи с увиденным.

Такое погружение в реальный производственный процесс не только дополнило школьную программу, но и заставило многих задуматься о перспективах работы в промышленности.