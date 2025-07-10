Аэропорт Братск открыл регулярные грузовые рейсы Почты России

Аэропорт Братск начал регулярное обслуживание грузовых рейсов авиатранспортного подразделения «Почты России». Торжественное начало сотрудничества ознаменовалось прибытием 10 июля транспортного самолёта «Екатерина II», который был встречен эффектной водной аркой. Аэропорт Братск будет обеспечивать дозаправку грузовых самолётов перед их полётами в северные и дальневосточные регионы России, что занимает около часа.

Фото Аэропорта Братск

«Запуск регулярных грузовых рейсов «Почты России» через Братск — важный этап для развития аэропорта под управлением компании «СибАэро» и транспортной инфраструктуры региона. Удобное географическое положение делает его идеальным для транзитных рейсов, требующих дозаправки и качественного наземного обслуживания. Мы располагаем всей необходимой инфраструктурой и надеемся на успешное сотрудничество с национальным почтовым оператором», — отметил управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.

Это уже вторая водная арка, организованная в аэропорту Братск для встречи нового маршрута. Первым стал рейс из Сочи 2 июня, возобновивший авиасообщение между городами после 17-летнего перерыва, который за первый месяц перевёз полторы тысячи пассажиров.

Фото Аэропорта Братск

Аэропорт Братск, функционирующий с 1964 года, расположен в 24 км от административного центра города Братска, одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Имеет статус международного и все необходимые сертификаты для коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ. С марта 2023 года владельцем 100% акций является компания «Сибирские Аэропорты» (РУСАЛ).