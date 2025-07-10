Продажу алкоголя ограничат 12 июля в Иркутске

12 июля в Иркутске вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя в центре города. Ограничение будет действовать с 17:00 до 22:00 на площади имени графа Сперанского и в 100-метровой зоне вокруг места проведения ралли.

«Мера принята в рамках обеспечения порядка во время международного спортивного мероприятия «Шелковый путь – 2025», – пояснили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

За нарушение запрета предусмотрены существенные штрафы: до 40 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. для организаций. Кафе и рестораны продолжат продажу алкоголя в установленном порядке.