Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета

Продажу алкоголя ограничат 12 июля в Иркутске

12 июля в Иркутске вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя в центре города. Ограничение будет действовать с 17:00 до 22:00 на площади имени графа Сперанского и в 100-метровой зоне вокруг места проведения ралли.

«Мера принята в рамках обеспечения порядка во время международного спортивного мероприятия «Шелковый путь – 2025», – пояснили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

За нарушение запрета предусмотрены существенные штрафы: до 40 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. для организаций. Кафе и рестораны продолжат продажу алкоголя в установленном порядке.

Читайте также:

Иркутск станет стартовой точкой ралли «Шелковый путь»
7 июля 2025
Движение транспорта перекроют в Иркутске из-за международного ралли «Шелковый путь»
1 июля 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес