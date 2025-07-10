Большая Байкальская тропа перекрыта из-за агрессивного медведя

Прибайкальский национальный парк временно закрыл маршрут «Большая Байкальская тропа – 1» из-за агрессивного поведения медведя. Хищник не только не уступал дорогу туристам, но и разорил несколько палаток на мысе Соболев.

«Такое поведение для медведей на особо охраняемых территориях недопустимо, мы определим дальнейшую судьбу этого животного», – заявили научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья».

Все зарегистрированные туристы получили предупреждения об опасности.

Ранее недалеко от поселка Большие Коты 50-летний мужчина сорвался с мыса Скрипер. Инцидент произошел на популярном туристическом маршруте Большой Байкальской тропы.