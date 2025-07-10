АТБ улучшил условия по накопительным счетам

С 1 июля 2025 года Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет возможности для получения повышенных процентных ставок по накопительным счетам. Изменения касаются как новых, так и ранее открытых счетов.

Теперь для предоставления надбавки по накопительному счёту учитываются операции по счетам всех карт клиента в АТБ (дебетовым и кредитным), а при открытии накопительного счёта не требуется совершать дополнительных действий для выбора счетов карт – расчёт покупок по картам произойдёт автоматически.

Клиентам доступны следующие ставки:

18% по «АТБ. Счёт+» на сумму на счёте до 3 млн руб. при покупках по картам от 10 000 руб.;

19% по накопительным счетам в рамках премиальных программ «Статус» и «Статус Плюс», оформленных после 7 октября 2024 года, на сумму на счёте до 30 млн руб. при покупках по картам от 75 000 руб.

«Все накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Более подробную информацию можно получить на странице «АТБ. Счёт+», на странице программ «Статус» или у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)», – говорится в сообщении банка.