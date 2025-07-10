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Банк "Солидарность" предупреждает о схеме мошенничества с применением NFC и фальшивых приложений ЦБ

В АО КБ «Солидарность» поступила информация от ГУ МВД России о росте числа мошеннических действий в отношении клиентов кредитных организаций, совершенных с использованием вредоносной программы «NFC GATE», предназначенной для мобильных устройств на операционной системе Android.

По имеющейся информации, злоумышленники совершают звонки на абонентские номера граждан с использованием мессенджеров (WhatsApp и Telegram), убеждают их установить мобильное приложение якобы «Центрального банка» для предотвращения несанкционированных списаний и не использовать мобильный телефон в процессе загрузки данного приложения.

По окончании загрузки вредоносного программного обеспечения, злоумышленники направляют потерпевшего к банкомату, убеждают приложить свой смартфон с функцией NFC к считывателю банкомата и ввести высланный пин-код. После этого происходит авторизация банковской карты, ранее привязанной к функции NFC телефона жертвы. В дальнейшем, потерпевший вносит через банкомат ранее подготовленные наличные денежные средства на счёт, подконтрольный мошенникам.

Банк просит внимательно ознакомиться с данной схемой мошенничества:

  • Ни в коем случае не устанавливайте никакие приложения по принуждению третьих лиц
  • Не вводите коды из смс без понимания, для чего они могут использоваться
  • Используйте отечественные антивирусные решения с действующей лицензией на смартфонах

Обо всех попытках мошенничества банк просит сообщать для блокировки номеров мошенников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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