Банк "Солидарность" изменил процентные ставки по вкладам и накопительному счёту

Банк "Солидарность" с 3 июля 2025 года изменил ставки по вкладам и накопительному счёту в рублях РФ.

«Банк вносит изменения в процентные ставки по вновь открываемым вкладам и действующим накопительным счетам, в 00 часов 01 минуту по Самарскому времени. Поскольку может возникнуть некоторая задержка в обновлении материалов на сайте и в ДБО Банка, необходимо уточнять действующие на текущий момент процентные ставки по вкладам в службе поддержки клиентов банка и/или офисах банка», – говорится в сообщении банка.