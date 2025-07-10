Ингосстрах Банк открыл офис нового формата в Усть-Илимске

Ингосстрах Банк открыл новую точку обслуживания клиентов мини-формата в городе Усть-Илимске Иркутской области. Открытие офиса позволит повысить мобильность и доступность услуг Банка для жителей.

В шаговой доступности от офиса находится крупное энергетическое предприятие. Теперь сотрудники могут обсуживаться в отделении и получать консультации по банковским продуктам, находясь рядом с рабочим местом.

«Открытие точки обслуживания в Усть-Илимске позволит укрепить позиции банка в регионе. Благодаря доступности наших отделений даже в небольших городах и постоянному улучшению качества сервиса мы создаём комфортные условия для наших клиентов и готовы предлагать более персонализированные финансовые решения, учитывая потребности каждого региона. В дальнейшем мы планируем развивать такой формат офисов и в других субъектах РФ», - отметил директор департамента розничного бизнеса Ингосстрах Банка Максим Макуха.

В отделении клиенты могут оформить все базовые продукты Банка, осуществить платежи, получить консультации по своей зарплатной карте или открыть вклад.