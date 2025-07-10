«Цифра банк» меняет ставки по «Накопительному Цифра счету Прайвет»

«Цифра банк» с 1 июля 2025 года меняет ставки по «Накопительным Цифра счетам Прайвет» в российских рублях клиентам, обслуживающимся в рамках пакета услуг Private banking.

Клиенты Private banking могут открыть «Накопительный Цифра счет Прайвет» с начислением на минимальный или ежедневный остаток на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Для всех клиентов «Цифра банк» базовая процентная ставка по накопительному счету составляет 13,50% годовых в рублях на минимальный остаток и 11,5% годовых в рублях на ежедневный остаток.

Клиенты Private banking могут получить повышенную ставку по «Накопительному Цифра счету Прайвет»: на сумму в пределах 15 млн рублей процентные ставки с 1 июля 2025 года составляют 15,50% годовых в рублях на минимальный остаток и 13,50% годовых в рублях на ежедневный остаток. На сумму свыше 15 млн руб. распространяются базовые процентные ставки.

Клиент может открыть не более одного «Накопительного Цифра счета Прайвет» с начислением на минимальный остаток и не более одного «Накопительного Цифра счета Прайвет» с начислением на ежедневный остаток.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.

С более подробной информацией по тарифу «Накопительный Цифра счет Прайвет» для клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг Private banking, можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.