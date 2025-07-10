Солид Банк присоединился к реализации Программы долгосрочных сбережений

Солид Банк совместно с партнером АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» начал реализацию уникального накопительно-сберегательного продукта – Программы долгосрочных сбережений. Программа разработана Банком России и Минфином по поручению Президента РФ. С ней граждане смогут создать капитал или финансовую подушку при поддержке государства. Накопления формируются за счет личных взносов, государственного софинансирования и инвестиционного дохода фонда.

Программа долгосрочных сбережений имеет следующие преимущества для вкладчиков:

• Поддержка от государства в денежных взносах до 36 000₽/год в течение 10 лет.

• Возможность получения налогового вычета в размере 13%-22% от суммы уплаченных взносов, не превышающих 400 000₽/ год. То есть клиент может получать около 52 000-88 000₽/год. Это зависит от годового дохода вкладчика и применяемой к его доходу ставки НДФЛ.

• Сбережения застрахованы Агентством страхования вкладов. Личные сберегательные взносы + инвестиционный доход на них застрахованы в размере до 2,8 млн ₽. А пенсионные накопления, переведённые из ОПС, дополнительные стимулирующие взносы (государственное софинансирование) и инвестиционный доход на эти средства застрахованы полностью, без ограничения по сумме.

• Отсутствуют обязательные взносы – пополнение по желанию.

• Выплаты не облагаются налогом, если договор действовал не менее 5 лет, участник имел одновременно не более 3 договоров, размер выплат превышает размер взносов не более, чем на 30 млн ₽ на каждый договор в каждом налоговом периоде.

• Низкий уровень риска.

• Юридическая защита от притязаний 3-х лиц.

• Возможность назначить правопреемника.

• Установлена минимально гарантированная доходность первые 3 года действия договора.

• Возможность перевода пенсионных накоплений по ОПС в ПДС.

Кому доступна программа?

Программа доступна для всех возрастов: от молодежи до старшего поколения, от 18 до 69 лет.

Для каких целей подойдет программа?

• Создание капитала для будущих крупных покупок или финансовой подушки.

• Приумножение имеющегося капитала с минимальными рисками.

• Инвестирование с минимальными рисками.

• Защита накоплений с минимальными рисками.

• Обеспечение финансовой стабильности сейчас или в будущем.

Как работает программа?

- Необходимо сделать первый взнос – 30 000₽.

- Пополняете в любое время на сумму от 1000₽.

- Получаете государственное софинансирование – 36 000₽/год.

- Оформляете и получаете дополнительные налоговые льготы.

- Выбираете удобный для вас формат выплат – единовременно или регулярно.

Для удобства клиентов разработаны интернет-сервисы, позволяющие отслеживать состояние своего счета в ПДС, пополнять его без комиссии по СБП, получать необходимый пакет для оформления налогового вычета.

«Для подробной консультации и оформления обращайтесь в офисы Солид Банка. Оформление ПДС доступно по всей сети Банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Красноярске, Москве, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске», – говорится в сообщении банка.

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