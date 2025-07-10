Офисы в Иркутске и Новосибирске перешли на новый режим работы с 01.07.2025.
Теперь они работают так:
• понедельник-пятница, 09:30 -18:30
• суббота-воскресенье – выходной
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Новости
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Офис Солид Банка в Иркутске перешёл на новый режим работы
Офисы в Иркутске и Новосибирске перешли на новый режим работы с 01.07.2025.
Теперь они работают так:
• понедельник-пятница, 09:30 -18:30
/ Сибирское Информационное Агентство /
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