Солид Банк в пятёрке лидеров рейтинга лучших вкладов с пополнением в июне 2025 года

Аналитики ресурса «Выберу.ру» проанализировали в июне предложения от банков по рублевым вкладам с пополнением и составили рейтинг лучших.

В ходе исследования были проанализированы текущие условия пополняемых рублёвых вкладов в ТОП 100 Банков страны и рассчитаны наиболее выгодные вкладчикам варианты. При составлении рейтинга учитывалась не только ставка, но и:

• правила и периодичность пополнения/снятия;

• срок вклада;

• минимальная сумма вклада;

• условия начисления процентов, включая капитализацию;

• реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия;

• дополнительные возможности для вкладчиков — онлайн оформление, др.;

• условия досрочного расторжения договора вклада;

• значимость банка на финансовом рынке.

Вклад Солид Банка –– «Стабильный процент» занял 5 место в этом рейтинге. Весь рейтинг по ссылке.

«Стабильный процент» –– это краткосрочный, пополняемый вклад на 6 месяцев. Условия рассчитаны на то, чтобы вкладчики Банка могли получать привлекательную доходность за короткий срок.

Условия:

• Ставка – 18,5% годовых

• Сумма – 50 000₽

• Срок – 180 дней

• Пополнение – в течение всего срока вклада

• Выплата процентов – в конце срока вклада

• Пролонгация – автоматическая, на условиях вклада, действующих на момент пролонгации

«Вклад идеально подойдет тем, кто только начинает копить: у вас будет возможность на протяжении 6 месяцев без ограничений пополнять сумму вклада, а деньги будут храниться под достойной на текущий момент ставкой. Немаловажный фактор –– значение ставки гарантированно не изменится весь срок. Предложений с подобными условиями немного. Обращайте внимание на детали, делайте правильный выбор. Получить консультацию по вкладу «Стабильный процент» можно, оставив заявку здесь», – говорится в сообщении банка.