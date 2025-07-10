Надбавки к пенсии после 70 лет потребуют 2 трлн рублей

Введение в России надбавки к пенсии для граждан старше 70 лет потребует около 2 трлн рублей бюджетных средств. Такую оценку «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, предупредив о необходимости тщательного анализа финансовых последствий этой инициативы.

«Без надежных источников финансирования такая мера может привести к разгону инфляции, что в итоге обесценит реальные доходы пенсионеров», – подчеркнул экономист.

Эксперт отметил, что, несмотря на социальную значимость инициативы, ее реализация требует комплексного подхода.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о выплате надбавок к пенсии с 70 лет вместо нынешних 80-ти. Согласно инициативе, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет дифференцированным: для граждан, достигших 70 лет, надбавка составит 100% от базового размера; для лиц от 80 лет и инвалидов I группы – 200%; для тех, кто старше 90 лет – 300%.