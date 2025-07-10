Альфа-Банк возвращает бесплатную кредитную карту с суперкэшбэком до 100%

Альфа-Банк снова предлагает клиентам бесплатную кредитную карту.

«Ключевым преимуществом карты является суперкэшбэк до 100%, а также льготный период — 60 дней без процентов на все виды трат и снятие наличных без комиссии в любом банкомате на сумму до 50 000 рублей каждый месяц», – говорится в сообщении банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 35 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Чистая прибыль банка по итогам 2024 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) достигла 210 млрд рублей. Клиентская база составляет более 2 млн корпоративных клиентов и 40 млн физических лиц по состоянию на май 2025 года. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 27 000 населённых пунктов с доставкой.