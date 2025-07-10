Альфа-Банк запустил социальный счет и социальный вклад со ставкой 19,5%

Социальные вклад и счёт в рублях могут оформить те, кто получает поддержку от государства. Их можно открыть в Альфа-Банке с 1 июля 2025 года.

Ставка по социальному вкладу в Альфа-Банке составляет 19,5% годовых на сроке один год. Максимальная сумма вложений — 50 тысяч рублей. Ставка по социальному счету — 10% на остаток до 50 тысяч рублей.

«Чтобы оформить социальный вклад или счёт, нужно проверить их доступность через Госуслуги, и там же подписать договор на их открытие. Пополнять и работать со вкладом или счетом после открытия можно в приложении банка или Альфа-Онлайн», – говорится в сообщении банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 35 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Чистая прибыль банка по итогам 2024 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) достигла 210 млрд рублей. Клиентская база составляет более 2 млн корпоративных клиентов и 40 млн физических лиц по состоянию на май 2025 года. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 27 000 населённых пунктов с доставкой.