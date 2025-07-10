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Объем автокредитования в СФО вырос на четверть

ВТБ в Сибирском федеральном округе в июне провел 5,2 тысяч сделок на сумму 4,7 млрд рублей, на четверть больше, чем в мае этого года и по количеству, и по объему.

Топ-3 по объему автокредитов, оформленных в Сибири за месяц, формируют Новосибирск (1 млрд рублей), Красноярск (829 млн рублей) и Кемерово (801 млн рублей), при этом число реализованных за полгода сделок в Кемерово на 5% больше, чем в Красноярске. Средний чек автокредита в СФО по итогам полугодия составил 900 тыс. рублей.

По предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам порядка 134 млрд на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024 года. В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

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С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто: в июне ВТБ выдал на новые машины более 55% кредитов, подавляющее число таких сделок (около 97%) заемщики оформили на китайские и российские бренды. Средний размер кредита составил по итогам июня около 1 млн рублей – как на покупку новых, так и машин с пробегом.

Всего за январь-июнь россияне получили в ВТБ около 59,2 тысячи автокредитов более чем на 56,8 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи автокредитов в банке существенно снизились.

«В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится. ВТБ продолжит взвешенную кредитную политику, стремясь предлагать россиянам конкурентные условия и фокусируясь на самых востребованных сегментах – новых автомобилях отечественных и китайских брендов», – прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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