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Альфа-Банк вошел в ТОП-3 европейских банков по количеству платежей

Международное аналитическое агентство Nilson Report опубликовало рейтинг банков по числу обработанных карточных платежей за 2024 год. Альфа-Банк занимает 3 место по количеству транзакций локальных платежных систем среди европейских банков и второе среди российских банков.

В рейтинге интернет-эквайринга согласно Nilson Report Альфа-Банк занимает десятое место среди европейских банков. По сравнению с 2023 годом банк переместился на позицию выше.

Альфа-Банк показал значительный годовой прирост обработанных платежей. По данным Nilson Report в 2024 году количество транзакций в торговом эквайринге выросло на 32%, а в интернет-эквайринге — на 28%.

«Направление эквайринга в Альфа-Банке — одно из самых динамично развивающихся. Мы создаем технологичный сервис, адаптируемся к изменениям и задаем тренды в платежной индустрии. Об этом свидетельствуют растущие показатели и лидирующие позиции в рейтингах не только в России, но и на европейском финансовом рынке», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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