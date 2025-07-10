Альфа-Банк снизил ставку по программам льготного кредитования для бизнеса

Альфа-Банк снизил процентную ставку по программам льготного кредитования для малого бизнеса по причине снижения ключевой ставки Банка России. Теперь предприниматели могут оформить кредит по ставке от 15% годовых, что делает условия финансирования для малого бизнеса более доступными.

Снижение ставки распространяется на все программы льготного кредитования. Среди них: льготное кредитование в рамках постановления Правительства №1428 для московских предпринимателей, совмещенная программа льготного кредитования субъектов МСП на инвестцели, программа стимулирования кредитования для бизнеса для некоторых регионов, «зонтичное» поручительство Корпорации МСП, поточное поручительство региональных кредитных организаций.

Сумма выданного кредита может составлять от 0,5 до 150 млн рублей. Кредит выдается сроком до 10 лет.

«Альфа-Банк активно участвует в государственных программах и является лидером в сфере «зонтичного» поручительства. Мы стремимся быть надежным партнером для предпринимателей и понимаем, насколько важно обеспечить бизнесу доступное финансирование. Сниженная ставка позволит предпринимателям продолжать развивать бизнес, масштабироваться и создавать новые рабочие места», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.