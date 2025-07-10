Интерактивная программа ИНК пройдет на фестивале «Ангара-Джаз»

Интерактивная программа Иркутской нефтяной компании (ИНК) пройдет на фестивале «Ангара-Джаз», который состоится 12-13 июля на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». ИНК выступает стратегическим партнером мероприятия.

Более 200 молодых джазовых музыкантов со всей России выступят на фестивальной площадке в течение двух дней. Вечером гостей ждут выступления хедлайнеров: 12 июля — Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Варвара Убель и трио Марка Уитфилда, а 13 июля — группа Uma2rman.

ИНК подготовила для посетителей фестиваля разнообразную программу: творческие мастер-классы по росписи шопперов и созданию аппликаций, настольные игры с волонтерами компании, а также экоквиз для проверки знаний о природе.

Любители активного отдыха смогут присоединиться к занятиям йогой на свежем воздухе, медитации с поющими чашами и зумба-марафону. Специалисты департамента охраны здоровья ИНК расскажут о принципах правильного питания, проведут биоимпедансометрию и мастер-класс по оказанию первой помощи. Специально для гостей фестиваля будет работать фотозона с воздушным шаром.

Организаторами мероприятия выступают Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана и Фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Иркутской области.

ИНК активно поддерживает культурные инициативы в регионе. Компания сотрудничает с Министерством культуры Иркутской области и является генеральным спонсором фестивалей «Звезды на Байкале», культурной акции «Северный десант», международного фестиваля «Байкальский талисман» и др.