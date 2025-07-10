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Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 43% к прошлогоднему показателю и на 01.07.2025 года составил 64,4 млрд рублей. Объемы автокредитования по итогам первых 6 месяцев 2025 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,1 млрд рублей.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwBtxfJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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