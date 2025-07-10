Спрос на швей, программистов и металлургов вырос в Иркутской области

Иркутская область столкнулась с резким ростом потребности в кадрах для легкой промышленности – число вакансий в этом секторе увеличилось более чем в три раза. Аналогичный тренд наблюдается в металлургии (+150%), нефтепереработке (+35%) и IT-сфере (+25%), сообщает Кадровый центр региона.

«На предприятиях Усолья и Ангарска идут массовые наборы швей и портных с зарплатой до 70 тыс. рублей, а в металлургии предлагают до 110 тыс.», – отмечают аналитики портала «Работа России».

Министр труда региона Кирилл Клоков подчеркивает, что для решения кадрового вопроса создаются отраслевые сообщества и проводятся ярмарки вакансий. Особенно востребованы рабочие профессии, составляющие две трети всех предложений на рынке труда.

Ранее стало известно, что вахтовый формат трудоустройства удваивает зарплаты востребованных специалистов из Иркутской области.