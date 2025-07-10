Управляющая компания «Сибирские аэропорты» презентовала макет будущей воздушной гавани Тайшета

Макет установили сегодня в правительстве Иркутской области. Согласно проекту, общая площадь аэровокзального комплекса составит 2 682 квадратных метра. Этого будет достаточно для того, чтобы терминал пропускал в час до 100 пассажиров, а в год – около 70 000 человек.

Строительство аэровокзального комплекса планирует инвестор – компания «Сибирские Аэропорты» (входит в структуру РУСАЛ). Реализация данного проекта не только обеспечит устойчивое развитие экономических и социальных связей, но и поспособствует улучшению транспортной доступности города Тайшет и расположенных рядом поселений.

«В Иркутской области действует 8 аэропортов, все они были построены еще в Советское время. Впервые с этого времени в регионе планируется с нуля построить такой объект. Это очень сложная работа, которая требует разработки проектной документации, значительного объема согласований и большого объема строительных работ. Аэровокзал и сопутствующая пассажирская инфраструктура будут полностью построены за средства частного инвестора. Открытие аэропорта Тайшета станет возможностью улучшить транспортную доступность территории, связать его с другими территориями страны», – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Инвестор уже разработал и согласовал с уполномоченными органами акт выбора площадки.

Будущую авиагавань обустроят в селе Шелехово Тайшетского района. Земельные участки для размещения аэропорта приобретены. Проектно-сметная документация подготовлена. Сейчас специалисты заняты корректировкой генеральных планов Рождественского и Шелеховского муниципалитетов. Именно на их территории и будет расположен аэропорт.

«Выражаем особую благодарность Правительству Иркутской области и Губернатору И.И Кобзеву за содействие. Для нас важно развивать не только промышленный кластер в регионе, но и социальную инфраструктуру. Обеспечение транспортной доступности один из шагов нашей планомерной работы», - отметила вице-президент ОК «РУСАЛ» Елена Безденежных.

Оснащён новый терминал будет по последнему слову техники. Что до взлётно-посадочной полосы: её планируют выполнить с надёжным асфальтобетонным покрытием. Проектировщики рассчитывают, что она будет способна принимать воздушные суда типа Superjet 100.

Завершить обустройство лётного поля и здания аэровокзала планируется к концу 2028 года. Общий объём инвестиций составит около 15,6 млрд рублей.