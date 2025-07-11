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Акции телекома стали самыми доходными в июне

Большинство отраслевых индексов акций выросли по итогам месяца, наибольшую доходность продемонстрировали акции телекоммуникационных и финансовых компаний. За месяц бумаги этих секторов принесли инвесторам 6,7% и 5,8% соответственно.

«Облигационный рынок продолжает оставаться самым доходным сегментом с начала года – некоторые инструменты принесли от 11,1% до 20,7%», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

Строительные акции также демонстрируют уверенный рост, показав 17,4% доходности за полгода. Государственные и корпоративные облигации в июне прибавили от 3,3% до 5,5%.

Напомним, что за первое полугодие 2025 года доля годовых вкладов выросла с 2% до 7%, а депозитов сроком более года – с 2% до 4%. Такая динамика свидетельствует о растущем интересе россиян к долгосрочным сбережениям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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