Доллар ниже 78: рубль продолжает укрепляться

Банк России опубликовал курсы валют на 11 июля, согласно которым доллар впервые с мая 2023 года опустился ниже 78 рублей, составив 77,9029 руб. Евро стоит 91,4992 руб., а юань — 10,8185 руб.

Рыночное равновесие между предложением и спросом на иностранную валюту сохраняется, но может смещаться в сторону укрепления рубля. Это связано с увеличением объема продаж иностранной валюты Банком России в рамках исполнения бюджетного правила, поскольку нефтегазовые доходы сокращаются. Минфин России объявил, что с 7 июля по 6 августа 2025 года направит на продажу иностранной валюты и золота эквивалент 18,77 млрд руб. в рамках бюджетного правила.

Аналитики также обращают внимание на неоднозначные данные Росстата по инфляции, которые будут учтены при определении ключевой ставки 25 июля. «С одной стороны, недельный показатель сильно вырос, а годовой продолжил медленно увеличиваться. С другой, инфляционный всплеск был ожидаемым и вызван повышением с 1 июля тарифов ЖКХ. Без этого фактора недельный рост цен был бы околонулевым», – подчеркивают аналитики.

С начала 2025 года рубль укрепился более чем на 40%. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснял это недостатком спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Он отметил, что динамика рубля зависит от решений ЦБ.

Однако аналитики, включая Александра Потавина из ФГ «Финам» и Михаила Васильева из Совкомбанка, сомневаются, что смягчение ДКП приведет к резкому ослаблению рубля. Высокие ставки поддерживают рубль, стимулируя вложения в рублевые активы и снижая потребительский спрос. Потавин предполагает, что снижение ставки в июле до 19% и сигналы о дальнейшем смягчении ДКП могут ослабить позиции рубля.