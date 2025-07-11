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Системный сбой: на СБП жалуются клиенты по всей России

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила об увеличении времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) из-за инцидента на стороне провайдера.

Frank Media отмечает, что в приложении Т-банка появилось уведомление о возможных сбоях в платежах и переводах. Клиенты Сбербанка также получали уведомления о невозможности проведения операций до 16:25 МСК по техническим причинам.

Региональные проблемы с СБП наблюдаются у Альфа-банка, ВТБ, а также банков Ozon, Яндекса и Банка Санкт-Петербург, согласно данным портала Downdetector.su. Жалобы на работу СБП начали поступать с 15:00 МСК, и их число достигло 3,5 тыс. за полтора часа.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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