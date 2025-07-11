Последствия экологического ущерба от БЦБК активно ликвидируют в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с представителем Росатома ход работ по ликвидации экологического ущерба на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и БЦБК. Проекты реализуются в рамках федеральной программы при личном контроле полпреда президента в СФО.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Ход ликвидации находится на личном контроле полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Уверен, что это пример хорошей командной работы, когда все федеральные, региональные и муниципальные органы власти вместе с «Росатомом» работают над главной задачей – до 2028 года полностью ликвидировать эту экологическую угрозу», – подчеркнул Игорь Кобзев.

На Усольехимпроме уже демонтировано более 90% зданий, ведется рекультивация шламонакопителя. На БЦБК завершено строительство очистных сооружений с уникальной 13-ступенчатой системой фильтрации. Ученые РАН продолжают исследования для выбора оптимального метода очистки Солзанского полигона.

«Важно, что федеральный экологический оператор ведет работы в соответствии с графиком. Договорились, что вместе еще раз проведем штаб под руководством Министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Александровича Козлова для обсуждения хода работ», – добавил Игорь Кобзев.