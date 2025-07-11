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Зеленский: переговоры с Россией невозможны до завершения обменов

Новых переговоров между Россией и Украиной пока не будет, так как не завершены обмены, согласованные ранее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита в Риме, сообщает РБК.

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Зеленский подчеркнул, что необходимо завершить обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле. Лишь после этого команды смогут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров.

После трехлетнего перерыва Россия и Украина провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Стороны обменялись проектами меморандумов по прекращению огня. Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, включая тяжелораненых и тех, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек.

Кремль подтвердил, что дата третьего раунда переговоров будет определена после завершения обменов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сроки согласовываются, но подвижек по дате новых переговоров пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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