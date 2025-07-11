Украина не может продолжить переговоры с Россией: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Зеленский заявил о невозможности продолжения переговоров с Россией, презентован макет воздушной гавани Тайшета, биткоин вновь пробил максимум. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

«Сибирские аэропорты» презентовали макет воздушной гавани Тайшета

Общая площадь аэровокзального комплекса составит 2 682 квадратных метра. Этого будет достаточно для того, чтобы терминал пропускал в час до 100 пассажиров, а в год – около 70 000 человек. Инвестор уже разработал и согласовал с уполномоченными органами акт выбора площадки.

Биткоин подорожал до 116 тыс. долларов

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив 116 тыс. долларов. На 0:20 мск 11 июля криптовалюта достигла 116,173 тыс. долларов, показав рост на 4,5%. К 0:50 мск рост продолжился, и курс составил 116,339 тыс. долларов (+4,9%). Прошлый рекорд криптовалюта поставила вчера.

Швея, программист и металлург

Иркутская область столкнулась с резким ростом потребности в кадрах для легкой промышленности – число вакансий в этом секторе увеличилось более чем в три раза. Аналогичный тренд наблюдается в металлургии (+150%), нефтепереработке (+35%) и IT-сфере (+25%).

Акции телекома стали самыми доходными в июне

Большинство отраслевых индексов акций выросли по итогам месяца, при этом наибольшую полную доходность среди российских финансовых инструментов демонстрировали акции телекоммуникационной и финансовой отраслей (6,7 и 5,8% соответственно).

Высокую положительную доходность также показали долговые инструменты: ОФЗ и корпоративные облигации с различными кредитными рейтингами (от 3,3 до 5,5%).

С начала 2025-го лучший результат остается у инструментов облигационного рынка (от 11,1 до 20,7%), такие же высокие показатели у акций строительной отрасли (17,4% за 6 месяцев).

Зеленский: Переговоры с Россией пока невозможны

Новых переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», – цитату приводит РБК.