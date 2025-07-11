ЦБ не занимается искусственной корректировкой курса рубля

Банк России заявил, что не занимается искусственным влиянием на курс рубля. Курс определяется соотношением спроса и предложения на валютном рынке и отражает реальную экономическую ситуацию.

«Банк России никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля — это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике», – говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ отметили, что цены на нефть влияют на курс через валютную выручку экспортеров. Снижение цен на нефть может ослаблять рубль и усиливать инфляционное давление. Валютная выручка экспортеров является одним из источников предложения валюты, и снижение цен на нефть может оказывать давление на курс рубля.

Цены на нефть являются одной из предпосылок среднесрочного прогноза Банка России, который используется для определения траектории ключевой ставки.

«Однако и на курс рубля, и тем более на инфляцию влияет еще много других факторов. Принимая решение о ставке, Банк России учитывает все эти факторы в совокупности, и приоритетом при этом является именно низкая инфляция, а не уровень курса. У страны, которая имеет низкую инфляцию, высокое доверие к национальной валюте, будет и более стабильный и крепкий курс», – резюмировал Банк России.

С начала 2025 года рубль укрепился более чем на 40%. Официальный курс доллара 11 июля опустился ниже 78 рублей впервые с мая 2023 года, что связано с увеличением объема продаж иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснял крепкий рубль недостатком спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Он отметил, что динамика рубля зависит от решений ЦБ.