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Диалог без торможений: Россия и США обсуждают пути урегулирования

Вторая личная встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИДа Сергея Лаврова состоялась 10 июля на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре и продолжалась 50 минут, сообщает газета "Ведомости".

По итогам встречи Рубио, следуя позиции президента США Дональда Трампа, выразил недовольство ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он отметил, что разговор был откровенным и важным, и обсудил с Лавровым некоторые идеи, включая «новый подход» к урегулированию кризиса.

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МИД России в своем заявлении подтвердил обоюдный настрой на поиск мирных решений в конфликтных ситуациях и восстановление российско-американского сотрудничества. Российская сторона подчеркнула важность возобновления прямого авиасообщения и нормализации работы дипломатических миссий.

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что торможения в диалоге России и США нет. «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть, будут рассмотрены», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Администрация Трампа остается вовлеченной в украинский вопрос, несмотря на жесткие заявления американского лидера. Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов подчеркнул, что Вашингтон не хочет ухудшать отношения с Москвой и сохранит интенсивный диалог по другим вопросам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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