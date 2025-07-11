Минэк готовит изменения в туристическом налоге: что ждет бизнес?

Минэкономразвития займется корректировкой туристического налога, обобщив практику его применения с учетом мнений регионов. По итогам анализа будут подготовлены предложения для изменения налога, как выяснили «Ведомости».

Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников после совещания с представителями отраслевых бизнес-объединений, проведенного 10 июня в рамках форума «Путешествуй». Заместители министра Дмитрий Вахруков и Татьяна Илюшникова ответственны за выполнение поручения, как следует из протокола совещания, имеющегося у «Ведомостей». Представитель Минэка подтвердил, что по итогам обсуждения с бизнес-сообществом были даны поручения, которые сейчас прорабатываются.

Поправки будут разрабатываться совместно с двумя комитетами Госдумы — по бюджету и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Срок исполнения поручения — 1 сентября 2025 года.