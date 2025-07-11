Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета

Минэк готовит изменения в туристическом налоге: что ждет бизнес?

Читайте также:

Песков: аэропорт в Крыму откроют, когда «созреют условия»
11 июля 2025
«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы в Геленджик раньше запланированных сроков
11 июля 2025

Минэкономразвития займется корректировкой туристического налога, обобщив практику его применения с учетом мнений регионов. По итогам анализа будут подготовлены предложения для изменения налога, как выяснили «Ведомости».

Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников после совещания с представителями отраслевых бизнес-объединений, проведенного 10 июня в рамках форума «Путешествуй». Заместители министра Дмитрий Вахруков и Татьяна Илюшникова ответственны за выполнение поручения, как следует из протокола совещания, имеющегося у «Ведомостей». Представитель Минэка подтвердил, что по итогам обсуждения с бизнес-сообществом были даны поручения, которые сейчас прорабатываются.

Поправки будут разрабатываться совместно с двумя комитетами Госдумы — по бюджету и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Срок исполнения поручения — 1 сентября 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1773)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Песков: аэропорт в Крыму откроют, когда «созреют условия»
Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес