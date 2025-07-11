В Иркутске модернизируют молодежное пространство «Точка»

В Иркутске началась масштабная реконструкция популярного молодежного пространства «Точка» на улице Марата. В обновленных помещениях появятся современный лекторий, выставочная площадка и профессиональный медиа-центр.

– Это не просто ремонт помещения – мы создаем пространство возможностей для молодежи, где можно реализовывать идеи, находить единомышленников и развивать проекты, – отметил начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Токарев.

Работы ведутся в фирменной цветовой гамме с использованием серого, малинового и изумрудного оттенков. Параллельно в городе создаются еще два аналогичных пространства, которые откроются до конца года.