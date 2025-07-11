Седьмая экспедиция по экологическому мониторингу Байкала стартовала при поддержке Эн+

При поддержке компании Эн+ стартовала седьмая научная экспедиция по экологическому мониторингу озера Байкал. Она продлится до 5 сентября и охватит прибрежную акваторию озера Байкал от севера до юга – от Северобайкальска до Слюдянки, реку Селенга, включая ее дельту. Особое внимание будет уделено участкам рядом с прибрежными населенными пунктами, такими как Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Северобайкальск, Максимиха, Листвянка, Танхой, Байкальск, Слюдянка, Большое Голоустное, Хужир на острове Ольхон.

Ученые исследуют воды на содержание тяжелых металлов, биогенных, поверхностно-активных веществ, микропластика, определят пути их поступления в экосистему озера и проведут анализ состояния байкальских эндемиков – губки и гаммаруса. Также продолжится изучение причин массового размножения микроводорослей в прибрежной зоне. Отдельное внимание в этом году будет уделено реке Ангара – ученые исследуют воды на наличие микропластика и его концентрацию.

«Защита озера Байкал и сохранение его уникального биоразнообразия и экосистем является для Эн+ важным вкладом в устойчивое развитие региона. Компания инициирует добровольные экологические проекты и поддерживает научные исследования. Мы планируем продолжать эту работу», – отметил директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

В составе исследовательской команды – ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова под руководством кандидата биологических наук Михаила Колобова.

«Мы проводим многолетнюю комплексную оценку статуса прибрежной экосистемы озера Байкал, включая негативное влияние на неё разнообразных антропогенных факторов. Наша цель – определение возможных причин негативных экосистемных изменений, а одна из главных задач – научная аргументация природоохранных мер. В этом году особое внимание уделяется северной части Байкала», – сказал Михаил Колобов.

Напомним, российский энергохолдинг Эн+ поддерживает научные экспедиции по экологическому мониторингу озера Байкал с 2019 года. Проект является научной основой для отслеживания динамики изменений и планированию мер по сохранению озера Байкал.

Результаты прошедших экспедиций уже стали основой для инициирования в Государственной Думе законопроекта о запрете продажи фосфато-содержащей бытовой химии (с содержанием фосфатов более 5%) и законопроекта об ограничении использования некоторых видов одноразовой пластиковой продукции и пакетов на БПТ.

Кроме того, для борьбы с пластиковым загрязнением Байкальского региона, в 2022 году по инициативе Эн+ была создана Ассоциация «Байкал без пластика».