Как устроиться на работу в 14 лет? Рекомендации юриста по трудовому праву

Эксперты hh.ru выяснили, что нужно знать подросткам и их родителям об особенностях трудоустройства соискателей от 14 лет. Комментирует Светлана Шабронова, старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Особенности трудоустройства подростков

По Трудовому кодексу РФ, граждане России могут начинать трудовую деятельность с 14 лет, однако, такие работники трудоустраиваются на особых условиях.

Что потребуется для трудоустройства подростка с 14 лет? Во-первых, согласие одного из родителей или законного представителя. Во-вторых, выполнение легкого труда, который не вредит здоровью и не мешает образовательному процессу.

Какие есть ограничения по продолжительности рабочего дня?

Статья 92 ТК РФ «Сокращенная продолжительность рабочего времени» устанавливает нормы рабочего времени:

До 24 часов в неделю для сотрудников до 16 лет.

До 35 часов в неделю для сотрудников от 16 до 18 лет.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

4 часа для сотрудников от 14 до 15 лет.

5 часов для сотрудников от 15 до 16 лет.

7 часов для сотрудников от 16 до 18 лет. Несовершеннолетние, совмещающие работу с учебой, могут работать только 2,5 часа в день (14-16 лет) и 4 часа (16-18 лет).

Статья 63 ТК РФ разрешает заключать трудовой договор с 15-летними, если они завершили общее образование, учатся по вечерней или заочной форме, либо оставили обучение с согласия родителей, комиссии по делам несовершеннолетних и местного самоуправления. Такие работники могут выполнять легкий труд, не вредящий здоровью.

Какие документы нужны для трудоустройства несовершеннолетних?

Для заключения трудового договора с несовершеннолетними необходимы следующие документы:

Согласие одного из родителей (усыновителей или опекунов), составленное в свободной форме.

Свидетельство о рождении юного работника и копия паспорта родителя.

Для трудоустройства учащихся до 14 лет требуется согласие органа опеки и попечительства.

Документ об основном общем образовании или приказ об отчислении из образовательного учреждения.

Справка из учебного заведения, подтверждающая расписание занятий, если работнику менее 16 лет, и он продолжает учиться.

Паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и приписное свидетельство, если они уже есть.

С 2021 года трудовая книжка для несовершеннолетних ведется только в электронном виде, хотя записи могут вноситься и в бумажную книжку, если она была ранее оформлена.

Все несовершеннолетние должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр за счет работодателя. Ежегодные осмотры также оплачиваются работодателем до достижения сотрудником 18 лет (статья 266 ТК РФ).

Обязателен ли трудовой договор?

Если подростка (школьника/студента) берут на работу или подработку (временная работа по срочному трудовому договору на время каникул) в организацию, то трудовой договор обязателен. Без него работодатель нарушает закон.

Трудовой договор защищает права работника (тем более это важно для подростка): - Гарантирует выплату зарплаты (дает возможность ее требовать в определенном договором размере), защиту прав работника, фиксирует условия труда, график, обязанности сторон.

Последствия отсутствия трудового договора, если речь идет о работе, а не услугах:

Для работодателя: штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ

Для работника: риск невыплаты зарплаты, отсутствие фиксированных условий труда, графика, обязанностей сторон и пр.

Еще нюансы

Несовершеннолетним не может устанавливаться испытательный срок при приеме на работу (статья 70 ТК РФ). Также запрещается привлекать их к работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, работам в игорном бизнесе, ночных клубах и барах, производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями и наркотиками. Несовершеннолетним запрещено переносить тяжести, превышающие установленные нормы, работать вахтовым методом и в религиозных организациях.

Согласно статье 267 ТК РФ, несовершеннолетним предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается.

Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним по собственной инициативе, кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. В таком случае необходимо согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Если работодатель нарушает эти нормы, он может быть привлечен к дисциплинарной, материальной и административной ответственности (статья 419 ТК РФ и статья 5.27 КоАП РФ).

Изменения в 2025 году

С 1 сентября 2025 года работодателям разрешат привлекать к труду в выходные и праздники подростков от 14 до 18 лет на летних каникулах. Воспользоваться правом можно, в том числе, если несовершеннолетний работает по направлению службы занятости. Пока в выходные и праздники допускается только труд творческих несовершеннолетних работников. Исключение для них сохранят.

(Источник - Федеральный закон от 07.04.2025 N 63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации")

Условия привлечения несовершеннолетних (14–18 лет) к работе в выходные/праздничные дни на летних каникулах:

Трудоустройство — через службу занятости или студотряды из госреестра.

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