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Участники фестиваля «Ангара-Джаз» выступят в Иркутске, Шелехове, Братске и Усть-Куте

II Всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-Джаз» пройдет в июле в Иркутске, Шелехове, Братске и Усть-Куте. Лучшие джазовые коллективы страны, отобранные из 612 претендентов, представят свои программы на открытых площадках городов.

«Фестиваль делает джазовую музыку доступной для жителей всего региона, объединяя людей разных поколений», – подчеркнула министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Главные события пройдут 12-13 июля в музее «Тальцы», где выступят Игорь Бутман с оркестром и американский гитарист Марк Уитфилд. В программе также мастер-классы, лекции и интерактивные площадки для 30 тыс. зрителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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