«Иркутску нужен архитектурный рывок». Чем ЖК «Звезды» покорил жюри федеральной премии в сфере девелопмента

Комплекс клубных домов «Звезды» получил престижную награду федеральной премии URBAN, одержав победу в номинации «Премьера года», как инвестиционно-устойчивый жилой комплекс нового поколения. Почему компания решила номинировать свой новый ЖК, который строится в центре Иркутска? Чем проект привлек внимание жюри? Как новый комплекс изменит образ Иркутска? Об этом мы спросили генерального директора компании «Горстрой» Николая Кузакова.

Николай Кузаков. Фото из архива компании

Расскажите, пожалуйста, чем этот конкурс важен для отрасли? Что дает победа в нем, кроме возможности поставить красивую отметку в рекламных материалах?

– Премия Urban – это срез достижений жилой городской недвижимости России. Она создана для продвижения современных стандартов и передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре и маркетинге. Для определения номинантов и лауреатов премии Urban ежегодно создаётся независимая комиссия из самых влиятельных экспертов сферы недвижимости.

Перед компанией «Горстрой» не стоял вопрос: заявляться или нет. Нам было важно, чтобы наши идеи и видение дальнейшего прогресса компании были оценены профессиональным сообществом, беспристрастными и заинтересованными в развитии отрасли людьми. Красивая отметка в буклетах – это лишь маленький бонус, а вот признание проекта профессионалами – это уже награда.

Большая ли была конкуренция? Что именно оценивали члены жюри?

– В этом году премия собрала более 400 участников со всей страны. Из Иркутска было подано сразу несколько заявок в разных номинациях. Комиссия оценивала объекты, учитывая весь процесс девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства и архитектурный облик.

Мы успешно прошли в финал, где представили видеоматериал о «Звездах», рассказали о проекте и ответили на все вопросы экспертов – а их было немало. Уровень проекта и компетентность реализующей его команды произвели впечатление – «Звезды» признали лучшим объектом в своей номинации.

Фото из архива компании

ЖК "Звезды" назван комплексом нового поколения – и не случайно: необычное архитектурное решение – дома в форме пяти эллипсов – притягивает внимание. Как компания решилась на столь смелый эксперимент?

– Иркутск – уникальный город. Здесь сочетается и динамичное развитие, и мощный исторический дух, приверженность традициям, унаследованная от сибирского купечества. В этих условиях быть первым непросто, но смелость города берет. Мы решили, что Иркутску нужен архитектурный рывок, проекты, которые станут ярким акцентом в городской среде. Новые формы, новые строительные подходы, новый уровень сервиса.

В основу проекта «Звезд» положен не только поиск новых решений, но и градостроительные традиции. Какие?

– Во-первых, строгое следование градостроительной регламентации. Соблюдение строгих строительных нормативов, по сути, сохранение традиций отрасли. Во-вторых, культурная интеграция комплекса. Для нас важно, чтобы «Звезды» органично сочетались с существующими в центре города объектами культурного наследия – отсюда комфортная для центра города этажность, лаконичные цветовые решения. В этом проекте отражается наше стремление к основательности и гармонии. Они же определяют внутренние традиции компании. Кстати, про традиции. Недавно «Горстрой» прошел стадию ребрендинга: мы вывели в публичное поле те смыслы, которые уже много лет определяют нашу деятельность и отношение к делу. Строим с гордостью. Создаем образ жизни. Сохраняем ценности. Все это элементы созидания и наш путь сохранения традиций.

Фото из архива компании

Помимо необычного облика, у ЖК, пожалуй, новое для Иркутска сервисное наполнение. Расскажите подробнее о его составляющих?

– В «Звездах» будет вся инфраструктура, стандартная для современных жилых комплексов. Но мы делаем ставку на то, что отличает нас от остальных – консьерж-сервис уровня пятизвездочного отеля. Это новый образ жизни. Такого опыта в Иркутске, пожалуй, еще не было.

Консьерж-сервис в «Звездах» — это команда специалистов, которые будут отвечать за комфорт резидентов. Что бы ни понадобилось, все будет сделано здесь и сейчас: отнести вещи в химчистку, заказать столик в ресторане, вызвать такси, записать автомобиль на мойку, погулять с собакой, забрать покупки и доставить до квартиры. «Звезды» станут зоной комфорта, из которой не нужно будет выходить.

Фото из архива компании

«Горстрой» своей миссией видит преображение, улучшение образа Иркутска. Как отдельно взятая компания может повлиять на тренды целого города?

Если ставить целью не просто возводить жилье, а создавать объекты яркие и нестандартные, рано или поздно другие захотят повторить этот опыт. Через некоторое время такой подход станет привычным. По сути, это расширение границ сознания. Наша команда – это люди, которые родились, живут в Иркутске и хотят, чтобы родной город менялся к лучшему, становился красивым и удобным для жизни.

Только до конца лета - успейте забронировать лучшие лоты с выгодой до 1,7 млн ₽ на квартиры месяца. Без переплат и скрытых платежей — переезжайте в ЖК «Звёзды» с комфортным платежом от 150 тысяч в месяц.

ООО СЗ "ГОРСТРОЙ". Проектные декларации на сайте наш.дом.рф