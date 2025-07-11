Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг России и Украины.

«Я разочарован Россией, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник у меня будет важное заявление по России», – заявил он в интервью NBC News.

Детали изданию Трамп раскрывать отказался.

Ранее стало известно, что новых переговоров между Россией и Украиной пока не будет, так как не завершены обмены, согласованные ранее. Лишь после этого команды смогут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров.