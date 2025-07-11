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ИркАЗ посетила генеральный консул Монголии в Иркутске

Батсух Ичинхорлоо приехала в Шелехов вместе с Борисом Говориным, экс-губернатором Приангарья и бывшим послом РФ в Монголии.

Гости посетили шелеховский Центр спортивных единоборств, построенный на средства РУСАЛа, познакомились с оснащением комплекса и посмотрели тренировку юных спортсменов.

Монгольскую делегацию особенно заинтересовала как выстроена работа сооружения – этот опыт им пригодится при создании аналогичного спортивного объекта у себя.  

После просмотра ЦСЕ гости  отправились на ИркАЗ, где увидели, как происходит рождение алюминия.

«Мы рассказали гостям о развитии спорта в Шелехове, показали наше производство. Рад, что визит оставил положительные впечатления. Продолжаем укреплять дружбу и сотрудничество с Монголией», – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

Приезд подтвердил взаимную заинтересованность в развитии связей между Шелеховом и Монголией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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