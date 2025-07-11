Блогершу, оскорбившую участников СВО, приговорили к 1,5 месяца заключения в Иркутске

35-летнюю жительницу Шелехова заключили под стражу по обвинению в оскорблении представителя власти и применении насилия. Кировский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об аресте сроком на полтора месяца.

«Обвиняемая совершила противоправные действия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», – сообщили в следственном управлении СК по Иркутской области.

Мера пресечения будет действовать до 17 августа 2025 года.

Напомним, что в День России женщина записала ролик, в котором раскритиковала праздник и российских военнослужащих. Общественность резко отреагировала на публикацию. Правоохранители доставили бывшую бортпроводницу с судимостью в отдел полиции. После блогера заключили на 5 суток за употребление наркосодержащих лекарств без назначения врача. Также в интернете появилась информация о том, что правонарушительницу отправили на лечение в психоневрологический диспансер. В МВД сообщения опровергли.