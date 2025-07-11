Капитальный ремонт второго этажа стадиона «Рекорд» идет в Иркутске

В Иркутске продолжаются масштабные работы по реконструкции спортивно-административного здания стадиона «Рекорд». После завершения ремонта первого этажа в прошлом году, сейчас ведется обновление помещений второго этажа, где расположены зал тхэквондо и административные кабинеты. На работы выделено более 18,5 млн рублей из областного бюджета.

«Мы создаем комфортные условия для спортсменов и тренеров. Все работы планируется завершить до конца октября», – сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Подрядчику предстоит обновить раздевалки, учебный класс и другие помещения. В прошлом году на первом этаже уже были заменены все инженерные коммуникации и кровля.