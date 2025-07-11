ИНК представила инвестиционные возможности Усть-Кутского района

Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела презентацию инвестиционных лотов Усть-Кутского района (УКМО). Мероприятие состоялось в рамках международного форума ТПП России, Китая и Монголии.

Участие приняли действующие и потенциальные партнеры компании, представители министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, Фонда развития промышленности региона, а также центра «Мой бизнес».

В ходе панельной сессии представители ИНК подробно рассказали о перспективах развития бизнеса на территории присутствия компании, уделив особое внимание закупочной деятельности. Участники получили информацию об основных правилах участия в закупках, алгоритме регистрации и особенностях работы на электронной площадке ИНК. Кроме того, был представлен портал партнеров – специализированная платформа для взаимодействия поставщиков, подрядчиков, где они могут размещать объявления о продаже товаров, материалов, аренде техники, оборудования, выполнении каких-либо работ на объектах ИНК и напрямую, без посредников, сотрудничать друг с другом.

Подробная информация доступна на сайте ИНК .

Центральной темой сессии стала презентация инвестиционных лотов, разработанных в рамках мастер-плана Усть-Кутского района. ИНК выступила инициатором и инвестором стратегического документа, определяющего развитие района на ближайшие 10 лет. Мастер-план предполагает инвестиции в размере 59,5 млрд рублей в развитие инфраструктуры, включая реконструкцию существующих и создание новых производств, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, обновление городской среды, жилищное строительство и развитие туризма.

«Инвестиции в экономику должны сопровождаться инвестициями в качество жизни. Развитие Усть-Кутского района – одна из наших приоритетных задач, и мы рассчитываем на синергию с нашими партнерами для достижения этой цели. ИНК открывает новые возможности для бизнеса в регионе. Приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к теме развития Усть-Кутского района и вместе строить будущее», – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК Евгений Милов.

Участникам форума представили ключевые секторы экономики УКМО, обозначенные в мастер-плане: кластер глубокой переработки полимеров, транспорт и логистика, лесопромышленный кластер. Отдельно были отмечены перспективы для малого и среднего бизнеса в сфере услуг и развития городской среды. Также о мерах поддержки для предпринимателей и порядке их получения рассказали представители ФРП и Центра «Мой бизнес».

Особое внимание уделили инвестиционным возможностям в сфере туризма.

В частности, обсуждалось развитие промышленного туризма с экскурсиями на производственные объекты с посещением местных достопримечательностей. Также были представлены проекты строительства оздоровительного центра или отеля на базе лыжной базы Усть-Кута и строительства четырехзвездочного отеля, необходимость которого обусловлена высоким спросом со стороны сотрудников подрядных организаций и ИНК. Кроме того, район нуждается в модернизации действующего санатория и создании горнолыжного комплекса.

В завершение сессии был представлен проект экоотеля «Берега Куты», нацеленный на развитие рекреационного потенциала Усть-Кута. Он предполагает создание мультиформатной рекреационной зоны с экофермой, отелем, конференц-холлом, спорткомплексом и другими объектами для семейного и корпоративного отдыха в комфортных условиях на берегу и островах реки Куты в экологической зоне города. В настоящее время проект «Берега Куты» находится в стадии маркетинговых исследований относительно наиболее востребованных туристических продуктов, формирования земельного участка и поиска якорных партнеров – соинвесторов, туроператоров и корпоративных клиентов.