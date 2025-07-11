Крупный и средний бизнес Приангарья сможет управлять данными в режиме реального времени

МТС Web Services (MWS) запустила b2b-платформу для работы с большими данными для крупного и среднего бизнеса в различных отраслях экономики – от промышленности до ритейла. Это целый комплекс решений для хранения, обработки, визуализации, контроля качества и безопасности данных со встроенными ИИ-инструментами. Предприниматели смогут сократить время обработки информации с дней до секунд, повысить точность прогнозных моделей, а также снизить расходы на хранение данных на 40%.

Платформа позволяет одновременно хранить и управлять данными, полученными в режиме реального времени, например, информацию о продажах и заказах, спросе на товары и логистику, сведения о платежах и предоставляемых услугах, состоянии оборудования. Когда информация попадает в хранилище системы, ее могут обрабатывать встроенные ИИ-инструменты. Таким образом, используя одну платформу для работы с большими данными, предприниматель кроме хранения данных, сможет улучшить точность рекомендательных моделей для обслуживания, предположения спроса, ценообразования, контроля инвентаря и так далее.

Применение такой технологии может принести большой эффект в самых разных областях, например:

В промышленности — для объединения данных с датчиков IoT о температуре, вибрации, нагрузке. Применение аналитики в реальном времени поможет предсказывать износ деталей и планировать ремонт.

В финтехе использование MWS Data поможет для персонализации финансовых услуг или обнаружения мошенничества. В единую платформу загружаются транзакции, логи мобильных приложений, KYC-данные и внешние источники (например, кредитные истории), алгоритмы платформы анализируют паттерны транзакций для выявления аномалий (например, фрод в режиме реального времени).

В сфере ритейла MWS Data обеспечит управление цепочкой поставок и персонализацию маркетинга — данные из онлайн-транзакций, соцсетей, инвентаризации и погодных API хранятся в Lakehouse, аналитики строят модели спроса, чтобы оптимизировать запасы на складах (например, сезонные товары), маркетинг использует эти данные для таргетированных акций (например, предложение зонтов при прогнозе дождя).