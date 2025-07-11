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Два промышленных кластера создадут в Иркутской области

Иркутская область разработала два стратегических проекта по созданию промышленных кластеров в рамках федеральной программы Минпромторга. Первый посвящен производству гидравлического оборудования, второй – разработке техники для добывающей промышленности. Оба направления призваны существенно снизить зависимость российских предприятий от иностранных комплектующих.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Участие в программе "PROКЛАСТЕРЫ" позволяет нам эффективнее использовать механизмы государственной поддержки, – пояснила представитель региональной команды Марина Петрова. – Мы рассчитываем, что эти проекты получат федеральное финансирование и будут реализованы в ближайшие годы».

Гидравлический кластер объединит 13 предприятий из Иркутской области, Бурятии, Свердловской и Московской областей.

В его рамках планируется модернизировать производство гидродомкратов, наладить выпуск пневмоинструмента для авиастроения и организовать производство гидроцилиндров для строительной техники. По оценкам экспертов, это позволит сократить импортозависимость в данном сегменте на 30%.

Второй кластер, ориентированный на горнодобывающую отрасль, включит 11 компаний из пяти регионов России.

Участники проекта займутся производством гравитационных концентраторов, вибрационных грохотов и другого специализированного оборудования. Ожидается, что его реализация снизит зависимость от импорта в этом сегменте до 50%.

«Сейчас проекты проходят финальную подготовку к защите в Минпромторге, – сообщил начальник управления промышленности регионального минэка Сергей Какаулин. – После одобрения мы приступим к их практической реализации».

По словам экспертов, создание промышленных кластеров не только сократит импортозависимость, но и создаст новые высокотехнологичные рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджеты разных уровней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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