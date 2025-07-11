Россияне предпочитают искать работу через друзей и знакомых

Большинство россиян при поиске работы в первую очередь обращаются за помощью к друзьям и знакомым. Каждый третий предпочитает самостоятельный поиск, не полагаясь на окружение.

«Женщины чаще ожидают поддержки от партнера по жизни, тогда как мужчины обращаются к бывшим одноклассникам», – отмечают аналитики сервиса SuperJob.

Молодежь до 35 лет активнее использует социальные связи: 52% обращаются к друзьям, 23% – к однокурсникам. Среди старшего поколения более половины предпочитают искать работу самостоятельно.