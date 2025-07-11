Запрет на посещение лесов ввели в Иркутской области

С сегодняшнего дня в Иркутской области запрещено посещение лесов при четвертом и пятом классах пожарной опасности. Ограничения введены из-за установившейся жаркой и сухой погоды, повышающей риск возникновения лесных пожаров. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Беспечность отдыхающих часто становится причиной возгораний с опасными последствиями», – подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Запрет распространяется на все 37 лесничеств области и включает ограничение въезда транспорта, а также проведение пожароопасных работ. Меры будут действовать до 31 июля.