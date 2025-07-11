Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета

Запрет на посещение лесов ввели в Иркутской области

С сегодняшнего дня в Иркутской области запрещено посещение лесов при четвертом и пятом классах пожарной опасности. Ограничения введены из-за установившейся жаркой и сухой погоды, повышающей риск возникновения лесных пожаров. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Беспечность отдыхающих часто становится причиной возгораний с опасными последствиями», – подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Запрет распространяется на все 37 лесничеств области и включает ограничение въезда транспорта, а также проведение пожароопасных работ. Меры будут действовать до 31 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Песков: аэропорт в Крыму откроют, когда «созреют условия»
Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес